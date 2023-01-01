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heycollab

heycollab

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الموقع الإلكتروني: heycollab.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من heycollab على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أداة لإدارة مشاريع الفريق للمساعدة في تنظيم المهام والرسائل والملفات. كل ذلك في مكان واحد.

الموقع الإلكتروني: heycollab.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ heycollab. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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