ابحث عن جميع ملفاتك عبر الإنترنت وتنظيمها وفهمها. يمنحك Dokkio أنت وفريقك مكانًا واحدًا حيث يتم تجميع الملفات من جميع حساباتك السحابية وجهاز Mac أو Windows PC معًا.

الموقع الإلكتروني: dokkio.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dokkio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.