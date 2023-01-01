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Windows 365

Windows 365

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Windows 365 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Windows 365 Cloud PC: قم ببث تجربة Windows الخاصة بك بشكل آمن - بما في ذلك التطبيقات والمحتوى والإعدادات المخصصة - من سحابة Microsoft إلى أي جهاز باستخدام Windows 365 Cloud PC.

الموقع الإلكتروني: microsoft.com

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