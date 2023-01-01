تخيل مكتبة ضخمة تتسع لآلاف كتبك، مرتبة ترتيبًا مناسبًا، مع ملاحظاتك في الهوامش. بفضل أحدث التقنيات، أصبحت هذه المكتبة حقيقة واقعة وفي متناول اليد دائمًا، بغض النظر عن مكان وجودك أو الجهاز الذي تستخدمه. PocketBook Cloud عبارة عن خدمة متعددة المنصات تجمع بين القارئ الإلكتروني والهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android أو iOS والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، وتربط جميع الأجهزة في نظام بيئي واحد. يسمح لك بمزامنة ملفات الكتب الإلكترونية ومواقع القراءة والإعدادات الشخصية. بمعنى آخر، يمكنك بدء كتاب على القارئ الإلكتروني، والمتابعة على هاتفك المحمول، ثم العودة مرة أخرى إلى PocketBook، دون إضاعة الوقت في البحث عن الصفحة الصحيحة، أو تغيير الخط أو أي إعدادات أخرى في هذا الشأن. تم إنشاء خدمة PocketBook Cloud عبر الإنترنت لتوفير أفضل تجربة قراءة لمحبي الكتب المتحمسين من جميع أنحاء العالم.

الموقع الإلكتروني: pocketbook.ch

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