WebCatalog
PocketBook Cloud

PocketBook Cloud

cloud.pocketbook.digital

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PocketBook Cloud على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تخيل مكتبة ضخمة تتسع لآلاف كتبك، مرتبة ترتيبًا مناسبًا، مع ملاحظاتك في الهوامش. بفضل أحدث التقنيات، أصبحت هذه المكتبة حقيقة واقعة وفي متناول اليد دائمًا، بغض النظر عن مكان وجودك أو الجهاز الذي تستخدمه. PocketBook Cloud عبارة عن خدمة متعددة المنصات تجمع بين القارئ الإلكتروني والهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android أو iOS والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، وتربط جميع الأجهزة في نظام بيئي واحد. يسمح لك بمزامنة ملفات الكتب الإلكترونية ومواقع القراءة والإعدادات الشخصية. بمعنى آخر، يمكنك بدء كتاب على القارئ الإلكتروني، والمتابعة على هاتفك المحمول، ثم العودة مرة أخرى إلى PocketBook، دون إضاعة الوقت في البحث عن الصفحة الصحيحة، أو تغيير الخط أو أي إعدادات أخرى في هذا الشأن. تم إنشاء خدمة PocketBook Cloud عبر الإنترنت لتوفير أفضل تجربة قراءة لمحبي الكتب المتحمسين من جميع أنحاء العالم.

الموقع الإلكتروني: pocketbook.ch

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PocketBook Cloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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