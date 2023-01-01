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Bookship

Bookship

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الموقع الإلكتروني: bookshipapp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bookship على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Bookship هو تطبيق قراءة اجتماعي يتيح للأشخاص مشاركة تجارب القراءة الخاصة بهم. سواء كنت تقرأ رواية رائعة مع أفضل صديق لك في جميع أنحاء البلاد، أو كتاب عمل مع زملائك في العمل، أو تشارك في نادي الكتاب المجاور، فإن Bookship يثري تجربة القراءة الخاصة بك وعلاقاتك.

الموقع الإلكتروني: bookshipapp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bookship. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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