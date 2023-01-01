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Bookship هو تطبيق قراءة اجتماعي يتيح للأشخاص مشاركة تجارب القراءة الخاصة بهم. سواء كنت تقرأ رواية رائعة مع أفضل صديق لك في جميع أنحاء البلاد، أو كتاب عمل مع زملائك في العمل، أو تشارك في نادي الكتاب المجاور، فإن Bookship يثري تجربة القراءة الخاصة بك وعلاقاتك.

الموقع الإلكتروني: bookshipapp.com

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