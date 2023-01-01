"MANGA Plus by SHUEISHA" هو قارئ المانجا الرسمي من شركة Shueisha Inc.، وهو متاح عالميًا. نقوم بنشر أعظم المانغا في العالم مثل Naruto وDragon Ball وOne Piece وBleach وغيرها. يمكنك قراءة أحدث فصول أفضل المانجا مجانًا ويوميًا وفي نفس الوقت مع إصدارها في اليابان !!

الموقع الإلكتروني: mangaplus.shueisha.co.jp

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