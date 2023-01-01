WebCatalog
MANGA Plus

MANGA Plus

mangaplus.shueisha.co.jp

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MANGA Plus على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

"MANGA Plus by SHUEISHA" هو قارئ المانجا الرسمي من شركة Shueisha Inc.، وهو متاح عالميًا. نقوم بنشر أعظم المانغا في العالم مثل Naruto وDragon Ball وOne Piece وBleach وغيرها. يمكنك قراءة أحدث فصول أفضل المانجا مجانًا ويوميًا وفي نفس الوقت مع إصدارها في اليابان !!

الموقع الإلكتروني: mangaplus.shueisha.co.jp

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MANGA Plus. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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