مانغا اب! هو الموقع الرسمي للمانغا لـSQUARE ENIX. يمكنك قراءة سلسلة تحظى بشعبية كبيرة مثل "Fullmetal Alchemist" و"My Dress-up Darling" والمزيد!

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