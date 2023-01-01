اقرأ النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني وفقًا لجدولك الزمني، وليس جدولهم الزمني. تعد الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني طريقة رائعة للبقاء على اطلاع دائم بالمدونات ومنشئي المحتوى المفضلين لديك. ومع ذلك، فإنها غالبًا ما تصل في أوقات حرجة عندما لا يكون لديك الوقت لقراءتها. عندما يحدث ذلك، يمكنك إما اختيار قراءته هناك ثم قتل إنتاجيتك، أو يمكنك اختيار قراءته لاحقًا، والمخاطرة بنسيان كل شيء عنه. ناهيك عن أن الرسائل الإخبارية تميل إلى سد صندوق الوارد الخاص بك المليء برسائل البريد الإلكتروني المهمة الأخرى التي تحتاج إلى اهتمامك. يحل LaterMail هذه المشكلة عن طريق منح رسائل البريد الإلكتروني الإخبارية الخاصة بك مساحة مخصصة، لقراءتها في اجتماعك، كلما سمح جدولك الزمني بذلك. فكر في الأمر وكأنه موجز RSS لرسائل البريد الإلكتروني الإخبارية، مغلفًا في تطبيق لطيف وسهل الاستخدام ومتعدد المنصات.

الموقع الإلكتروني: latermail.app

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