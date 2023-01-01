WebCatalog
LaterMail

LaterMail

latermail.app

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LaterMail على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اقرأ النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني وفقًا لجدولك الزمني، وليس جدولهم الزمني. تعد الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني طريقة رائعة للبقاء على اطلاع دائم بالمدونات ومنشئي المحتوى المفضلين لديك. ومع ذلك، فإنها غالبًا ما تصل في أوقات حرجة عندما لا يكون لديك الوقت لقراءتها. عندما يحدث ذلك، يمكنك إما اختيار قراءته هناك ثم قتل إنتاجيتك، أو يمكنك اختيار قراءته لاحقًا، والمخاطرة بنسيان كل شيء عنه. ناهيك عن أن الرسائل الإخبارية تميل إلى سد صندوق الوارد الخاص بك المليء برسائل البريد الإلكتروني المهمة الأخرى التي تحتاج إلى اهتمامك. يحل LaterMail هذه المشكلة عن طريق منح رسائل البريد الإلكتروني الإخبارية الخاصة بك مساحة مخصصة، لقراءتها في اجتماعك، كلما سمح جدولك الزمني بذلك. فكر في الأمر وكأنه موجز RSS لرسائل البريد الإلكتروني الإخبارية، مغلفًا في تطبيق لطيف وسهل الاستخدام ومتعدد المنصات.

الموقع الإلكتروني: latermail.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LaterMail. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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