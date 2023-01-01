Researcher

لا تفوت أبدًا الأبحاث المهمة. قد يبدو مواكبة الأبحاث أمرًا مستحيلًا، حيث يتم نشر الأوراق البحثية بشكل أسرع مما ستتمكن من قراءته في أي وقت مضى. وهنا يأتي دور الباحث: نحن نعمل على تبسيط الاكتشاف. مع وجود أكثر من 15000 مجلة في 10 مجالات بحثية، ما عليك سوى اختيار المجلات التي تريد متابعتها وسنقوم بإنشاء موجز مخصص لك. إنها مثل وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها أفضل. أوه، وينبغي أن نذكر - أنه مجاني.

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