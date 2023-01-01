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Researcher

Researcher

researcher-app.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

لا تفوت أبدًا الأبحاث المهمة. قد يبدو مواكبة الأبحاث أمرًا مستحيلًا، حيث يتم نشر الأوراق البحثية بشكل أسرع مما ستتمكن من قراءته في أي وقت مضى. وهنا يأتي دور الباحث: نحن نعمل على تبسيط الاكتشاف. مع وجود أكثر من 15000 مجلة في 10 مجالات بحثية، ما عليك سوى اختيار المجلات التي تريد متابعتها وسنقوم بإنشاء موجز مخصص لك. إنها مثل وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها أفضل. أوه، وينبغي أن نذكر - أنه مجاني.

الموقع الإلكتروني: researcher-app.com

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