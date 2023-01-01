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نُشرت مجلة Nature لأول مرة عام 1869، وهي مجلة علمية رائدة متعددة التخصصات على مستوى العالم. تنشر مجلة Nature أفضل الأبحاث التي خضعت لمراجعة النظراء والتي تقود إلى اكتشافات رائدة، ويقرأها قادة الفكر وصناع القرار حول العالم.

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