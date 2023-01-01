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Nature

Nature

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الموقع الإلكتروني: nature.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نُشرت مجلة Nature لأول مرة عام 1869، وهي مجلة علمية رائدة متعددة التخصصات على مستوى العالم. تنشر مجلة Nature أفضل الأبحاث التي خضعت لمراجعة النظراء والتي تقود إلى اكتشافات رائدة، ويقرأها قادة الفكر وصناع القرار حول العالم.

الموقع الإلكتروني: nature.com

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