The Lancet هي مجلة طبية عامة أسبوعية تخضع لمراجعة النظراء. وهي من بين أقدم وأشهر المجلات الطبية العامة في العالم. تأسست المجلة في عام 1823 على يد توماس واكلي، وهو جراح إنجليزي أطلق عليها اسم الأداة الجراحية التي تسمى المشرط (المشرط). تنشر المجلة المقالات البحثية الأصلية، ومقالات المراجعة ("الندوات" و"المراجعات")، والمقالات الافتتاحية، ومراجعات الكتب، المراسلات، فضلا عن ميزات الأخبار وتقارير الحالة. أصبحت مجلة The Lancet مملوكة لشركة Elsevier منذ عام 1991، ورئيس تحريرها منذ عام 1995 هو ريتشارد هورتون. للمجلة مكاتب تحرير في لندن ونيويورك وبكين.

الموقع الإلكتروني: thelancet.com

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