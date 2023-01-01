WebCatalog
Citation Gecko

Citation Gecko

citationgecko.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Citation Gecko على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Gecko موجود هنا لمساعدتك في العثور على الأوراق البحثية الأكثر صلة ببحثك ومنحك فكرة أكثر اكتمالاً عن المشهد البحثي. ابدأ بمجموعة صغيرة من "الأوراق الأولية" التي تحدد المنطقة التي تهمك. سيبحث Gecko في شبكة الاستشهادات عن الأوراق المتصلة مما يسمح لك بالتعرف بسرعة على الأوراق المهمة التي ربما فاتتك.

الموقع الإلكتروني: citationgecko.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Citation Gecko. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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