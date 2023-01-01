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CleverReach

CleverReach

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الموقع الإلكتروني: cleverreach.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CleverReach على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

باستخدام برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني CleverReach، يمكنك بسهولة إنشاء حملات بريد إلكتروني احترافية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إدارة المستلمين بشكل مثالي والاستفادة من التقارير البديهية.

الموقع الإلكتروني: cleverreach.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CleverReach. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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