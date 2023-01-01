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Senter

Senter

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الموقع الإلكتروني: senterhq.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Senter على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Senter is simple Review Management & SMS marketing software which connects to everyday applications. It's easy to set up, quick to integrate and simple to send powerful SMS marketing campaigns.

الموقع الإلكتروني: senterhq.com

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