يسمح TextIt لأي شخص ببناء تطبيقات الرسائل القصيرة والصوتية التفاعلية بشكل مرئي في أي مكان في العالم. في قلب TextIt يكمن محرك التدفق الحصري الخاص بنا. مع التدفقات، يمكن لأي شخص إعداد أو تعديل تطبيق SMS أو صوتي معقد دون الحاجة إلى مبرمج أو شركة استشارية باهظة الثمن. باستخدام هاتف Android أساسي، يمكنك تشغيل تطبيقات الرسائل القصيرة على الفور في أي بلد مع تجنب تكاليف الإعداد الباهظة أو الدعم الفني الخارجي.

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