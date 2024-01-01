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TextIt

TextIt

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الموقع الإلكتروني: textit.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TextIt على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يسمح TextIt لأي شخص ببناء تطبيقات الرسائل القصيرة والصوتية التفاعلية بشكل مرئي في أي مكان في العالم. في قلب TextIt يكمن محرك التدفق الحصري الخاص بنا. مع التدفقات، يمكن لأي شخص إعداد أو تعديل تطبيق SMS أو صوتي معقد دون الحاجة إلى مبرمج أو شركة استشارية باهظة الثمن. باستخدام هاتف Android أساسي، يمكنك تشغيل تطبيقات الرسائل القصيرة على الفور في أي بلد مع تجنب تكاليف الإعداد الباهظة أو الدعم الفني الخارجي.

الفئات:

Productivity
برامج منصات البوت

الموقع الإلكتروني: textit.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TextIt. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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