WebCatalog

Microanalytics

Microanalytics

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: microanalytics.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Microanalytics على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Microanalytics is a simple, clean, user-friendly website analytics tool. Fully compliant with GDPR, PECR and CCPA. Created and hosted in the EU, powered by renewable energy.

الموقع الإلكتروني: microanalytics.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Microanalytics. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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