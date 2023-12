Microanalytics is a simple, clean, user-friendly website analytics tool. Fully compliant with GDPR, PECR and CCPA. Created and hosted in the EU, powered by renewable energy.

الموقع الإلكتروني: microanalytics.io

