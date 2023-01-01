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MyAnimeList

MyAnimeList

myanimelist.net

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MyAnimeList على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

MyAnimeList، والذي يُختصر عادةً بـ MAL، هو موقع ويب لتطبيقات الشبكات الاجتماعية والفهرسة الاجتماعية للأنيمي والمانجا يديره متطوعون. يوفر الموقع لمستخدميه نظامًا يشبه القائمة لتنظيم وتسجيل الرسوم المتحركة والمانجا.

الموقع الإلكتروني: myanimelist.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MyAnimeList. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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