MyAnimeList، والذي يُختصر عادةً بـ MAL، هو موقع ويب لتطبيقات الشبكات الاجتماعية والفهرسة الاجتماعية للأنيمي والمانجا يديره متطوعون. يوفر الموقع لمستخدميه نظامًا يشبه القائمة لتنظيم وتسجيل الرسوم المتحركة والمانجا.

الموقع الإلكتروني: myanimelist.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MyAnimeList. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.