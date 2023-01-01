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LinuxQuestions.org

LinuxQuestions.org

linuxquestions.org

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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LinuxQuestions.org (يُختصر عادةً LQ) هو موقع ويب للمساعدة الذاتية يعتمد على المجتمع لمستخدمي Linux.

الموقع الإلكتروني: linuxquestions.org

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