LinuxQuestions.org (يُختصر عادةً LQ) هو موقع ويب للمساعدة الذاتية يعتمد على المجتمع لمستخدمي Linux.

الموقع الإلكتروني: linuxquestions.org

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