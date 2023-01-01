إنها البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر (FOSS) هي بوابة ويب حائزة على جوائز وتركز على المصدر المفتوح بشكل عام ونظام التشغيل Linux بشكل خاص.

الموقع الإلكتروني: itsfoss.com

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