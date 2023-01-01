DistroWatch هو موقع ويب يوفر الأخبار وتصنيفات صفحات التوزيع وغيرها من المعلومات العامة حول توزيعات Linux المختلفة بالإضافة إلى البرامج المجانية الأخرى وأنظمة التشغيل المشابهة لنظام Unix.

الموقع الإلكتروني: distrowatch.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DistroWatch. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.