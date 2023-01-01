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CarBuzz

CarBuzz

carbuzz.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CarBuzz على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

CarBuzz هو موقع الويب المفضل لديك للحصول على آخر الأخبار حول السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية وكل ما يتعلق بالسيارات، بما في ذلك الكشف عن السيارات الجديدة والموضوعات والميزات الشائعة، بالإضافة إلى معلومات الصناعة ذات الصلة.

الموقع الإلكتروني: carbuzz.com

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