WebCatalog
The Drive

The Drive

thedrive.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من The Drive على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الوجهة الأولى على الإنترنت للحصول على الأخبار والميزات والمراجعات والأدلة حول ثقافة السيارات الحديثة.

الموقع الإلكتروني: thedrive.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ The Drive. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

BorrowLenses

BorrowLenses

borrowlenses.com

CarBuzz

CarBuzz

carbuzz.com

Blu-ray.com

Blu-ray.com

blu-ray.com

Car and Driver

Car and Driver

caranddriver.com

Salon.com

Salon.com

salon.com

blogTO

blogTO

blogto.com

Colossal

Colossal

thisiscolossal.com

Wccftech

Wccftech

wccftech.com

TechRadar Gaming

TechRadar Gaming

techradar.com

MobileSyrup

MobileSyrup

mobilesyrup.com

MotorTrend

MotorTrend

motortrend.com

Vogue

Vogue

vogue.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية