الوجهة الأولى على الإنترنت للحصول على الأخبار والميزات والمراجعات والأدلة حول ثقافة السيارات الحديثة.

الموقع الإلكتروني: thedrive.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ The Drive. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.