WebCatalog
autoX

autoX

autox.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من autoX على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

autoX هو محطتك لكل ما يتعلق بالسيارات. تأسست autoX في عام 2006، وهي بوابة رائدة في مجال السيارات ومنشورات في الهند. نحن أيضًا نظل واحدًا من أسرع الشركات نموًا. كل شهر، يقوم خبراء السيارات لدينا بصياغة مجلة autoX - واحدة من مجلات السيارات الأكثر تأثيرًا وترفيهًا وغنية بالمعلومات في البلاد. يمكنك الحصول على مجلة autoX المتوفرة في كافة أنحاء البلاد بالإضافة إلى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على جرعتك اليومية من آخر الأخبار والأحداث والمراجعات من عالم السيارات.

الموقع الإلكتروني: autox.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ autoX. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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