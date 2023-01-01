يغطي Computerworld مجموعة من موضوعات التكنولوجيا، مع التركيز على هذه المجالات الأساسية لتكنولوجيا المعلومات: Windows وMobile وApple/Enterprise وOffice ومجموعات الإنتاجية والتعاون ومتصفحات الويب و blockchain، بالإضافة إلى المعلومات ذات الصلة حول شركات مثل Microsoft وApple. وجوجل.

الموقع الإلكتروني: computerworld.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Computerworld. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.