WebCatalog
SoFurry

SoFurry

sofurry.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SoFurry على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعد SoFurry أحد أكبر وأقدم مواقع الفنون والقصص والدردشة والمجتمعات. خدمة مجتمع فروي منذ عام 2002 وموطن لأكثر من 400.000 مستخدم مسجل. منزلك فروي على شبكة الإنترنت!

الموقع الإلكتروني: sofurry.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SoFurry. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Sketchfab

Sketchfab

sketchfab.com

Digit

Digit

digit.in

SparkPeople

SparkPeople

sparkpeople.com

DevianArt

DevianArt

deviantart.com

Pastebin

Pastebin

pastebin.com

Clicky

Clicky

clicky.com

Framer Community

Framer Community

framer.community

We Work Remotely

We Work Remotely

weworkremotely.com

Wyze Web View

Wyze Web View

wyze.com

Ruby Lane

Ruby Lane

rubylane.com

Znaplink

Znaplink

znaplink.com

Stack Exchange

Stack Exchange

stackexchange.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية