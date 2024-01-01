Data Deposit Box

Data Deposit Box

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الموقع الإلكتروني: datadepositbox.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Data Deposit Box على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد Data Deposit Box أحد موفري النسخ الاحتياطي والتخزين السحابي الرائدين في العالم لموزعي تكنولوجيا المعلومات ومقدمي الخدمات المُدارة (MSPs) والشركات الصغيرة والمتوسطة (SMBs). تسمح تقنية الشركة الحاصلة على براءة اختراع للشركات الصغيرة والمتوسطة بالنسخ الاحتياطي وإدارة عدد غير محدود من الأجهزة (بما في ذلك Windows وmacOS وiOS وAndroid وSynology وQNAP NAS) باستخدام تطبيق واحد سهل الاستخدام. منذ عام 2002، وضع أكثر من 350.000 مستخدم وأكثر من 200 شريك، في 53 دولة، ثقتهم في صندوق إيداع البيانات ليوفر لهم الحماية وراحة البال™. تقنية الشركة الحاصلة على براءة اختراع مدعومة بضمان الحماية الرائد في الصناعة.
الفئات:
Business
برامج النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت

الموقع الإلكتروني: datadepositbox.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Data Deposit Box. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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carbonite.com

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MyPCBackup

mypcbackup.com

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BDRCloud

bdrcloud.com

Livedrive

Livedrive

www2.livedrive.com

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