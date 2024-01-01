يعد Data Deposit Box أحد موفري النسخ الاحتياطي والتخزين السحابي الرائدين في العالم لموزعي تكنولوجيا المعلومات ومقدمي الخدمات المُدارة (MSPs) والشركات الصغيرة والمتوسطة (SMBs). تسمح تقنية الشركة الحاصلة على براءة اختراع للشركات الصغيرة والمتوسطة بالنسخ الاحتياطي وإدارة عدد غير محدود من الأجهزة (بما في ذلك Windows وmacOS وiOS وAndroid وSynology وQNAP NAS) باستخدام تطبيق واحد سهل الاستخدام. منذ عام 2002، وضع أكثر من 350.000 مستخدم وأكثر من 200 شريك، في 53 دولة، ثقتهم في صندوق إيداع البيانات ليوفر لهم الحماية وراحة البال™. تقنية الشركة الحاصلة على براءة اختراع مدعومة بضمان الحماية الرائد في الصناعة.

الموقع الإلكتروني: datadepositbox.com

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