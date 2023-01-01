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CircleCI

CircleCI

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الموقع الإلكتروني: circleci.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CircleCI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

احصل على أفضل نظام أساسي للتكامل والتسليم المستمر لأنظمة Linux وmacOS وAndroid، سواء في السحابة أو في الاستضافة الذاتية.

الموقع الإلكتروني: circleci.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CircleCI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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