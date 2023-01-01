WebCatalog
The Lounge

The Lounge

thelounge.chat

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من The Lounge على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

عميل IRC حديث وسريع الاستجابة ومتعدد المنصات ومستضاف ذاتيًا على الويب.

الموقع الإلكتروني: thelounge.chat

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ The Lounge. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Feedbin

Feedbin

feedbin.com

CircleCI

CircleCI

app.circleci.com

Write.as

Write.as

write.as

Lightfolio

Lightfolio

app.lightfolio.com

Simplenote

Simplenote

app.simplenote.com

PostHog

PostHog

app.posthog.com

IRCClou‪d‬

IRCClou‪d‬

irccloud.com

Activepieces

Activepieces

cloud.activepieces.com

Chatness

Chatness

my.chatness.app

Holaspirit

Holaspirit

app.holaspirit.com

Bitwarden

Bitwarden

vault.bitwarden.com

Xojo Documentation

Xojo Documentation

documentation.xojo.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية