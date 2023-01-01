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Buddy

Buddy

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الموقع الإلكتروني: buddy.works

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Buddy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

احصل على أقوى منصة للتكامل والتسليم المستمر وأسهلها تكوينًا.

الموقع الإلكتروني: buddy.works

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