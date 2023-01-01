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Bitrise

Bitrise

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الموقع الإلكتروني: bitrise.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bitrise على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

التكامل المستمر والتسليم المصمم للجوال: أتمتة عمليات الإنشاء والاختبار والنشر لنظامي التشغيل iOS وAndroid بدءًا من التثبيت الأول وحتى المليون.

الموقع الإلكتروني: bitrise.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bitrise. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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