قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

خدمة التكامل والنشر المستمر لأنظمة التشغيل Windows وLinux وmacOS.

الموقع الإلكتروني: appveyor.com

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