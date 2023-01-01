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Pocket

Pocket

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: getpocket.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pocket على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Pocket، المعروف سابقًا باسم Read It Later، هو تطبيق وخدمة ويب لإدارة قائمة قراءة المقالات ومقاطع الفيديو من الإنترنت. تم إصدار التطبيق في عام 2007، وكان في الأصل مخصصًا لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة فقط، وهو متاح الآن لأنظمة التشغيل macOS وWindows وiOS وAndroid وWindows Phone وBlackBerry وKobo eReaders ومتصفحات الويب. استحوذت شركة Mozilla، مطورة متصفح الويب Firefox، على Pocket في عام 2017.

الموقع الإلكتروني: getpocket.com

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