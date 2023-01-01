Pocket، المعروف سابقًا باسم Read It Later، هو تطبيق وخدمة ويب لإدارة قائمة قراءة المقالات ومقاطع الفيديو من الإنترنت. تم إصدار التطبيق في عام 2007، وكان في الأصل مخصصًا لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة فقط، وهو متاح الآن لأنظمة التشغيل macOS وWindows وiOS وAndroid وWindows Phone وBlackBerry وKobo eReaders ومتصفحات الويب. استحوذت شركة Mozilla، مطورة متصفح الويب Firefox، على Pocket في عام 2017.

الموقع الإلكتروني: getpocket.com

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