أداة مرئية قوية لتكوين لوحة المفاتيح الخاصة بك. استنادًا إلى البرامج الثابتة QMK مفتوحة المصدر.

الموقع الإلكتروني: configure.zsa.io

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