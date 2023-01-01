Feedbin
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الموقع الإلكتروني: feedbin.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Feedbin على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Feedbin هو قارئ موجز مفتوح المصدر. إنه تطبيق ويب يمكن استضافته ذاتيًا على خادم ويب أو استخدامه من خلال اشتراك مدفوع. لديه عميل Android يعتمد على News +.
الموقع الإلكتروني: feedbin.com
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