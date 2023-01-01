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Feedbin

Feedbin

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الموقع الإلكتروني: feedbin.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Feedbin على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Feedbin هو قارئ موجز مفتوح المصدر. إنه تطبيق ويب يمكن استضافته ذاتيًا على خادم ويب أو استخدامه من خلال اشتراك مدفوع. لديه عميل Android يعتمد على News +.

الموقع الإلكتروني: feedbin.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Feedbin. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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