القياس مفتوح المصدر والفوترة على أساس الاستخدام. تقدم Lago بنية معيارية ذاتية الاستضافة وقابلة للتطوير للقياس والفوترة على أساس الاستخدام، في كل مرحلة من مراحل شركتك.

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