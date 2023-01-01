WebCatalog
Lago

Lago

getlago.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lago على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

القياس مفتوح المصدر والفوترة على أساس الاستخدام. تقدم Lago بنية معيارية ذاتية الاستضافة وقابلة للتطوير للقياس والفوترة على أساس الاستخدام، في كل مرحلة من مراحل شركتك.

الموقع الإلكتروني: getlago.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lago. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Activepieces

Activepieces

activepieces.com

WireMock Cloud

WireMock Cloud

wiremock.io

Feedbin

Feedbin

feedbin.com

CHUMS

CHUMS

chums.org

LibreTranslate

LibreTranslate

libretranslate.com

Pagekit

Pagekit

pagekit.com

LUM Explorer

LUM Explorer

explorer.lum.network

Vikunja Cloud

Vikunja Cloud

vikunja.cloud

Kable

Kable

kable.io

Back4App

Back4App

back4app.com

Typesense Cloud

Typesense Cloud

cloud.typesense.org

Disroot Paste Bin

Disroot Paste Bin


    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية