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Disroot Paste Bin

Disroot Paste Bin

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الموقع الإلكتروني: disroot.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Disroot Paste Bin على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مشفرة على الانترنت لصق بن / لوحة المناقشة. PrivateBin عبارة عن لوحة لصق ومناقشة عبر الإنترنت ومفتوحة المصدر. يتم تشفير/فك تشفير بيانات كل سلة لصق في المتصفح بحيث لا يكون لدى الخادم أي معرفة بالبيانات المستضافة.

الموقع الإلكتروني: disroot.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Disroot Paste Bin. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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