Disroot Paste Bin

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مشفرة على الانترنت لصق بن / لوحة المناقشة. PrivateBin عبارة عن لوحة لصق ومناقشة عبر الإنترنت ومفتوحة المصدر. يتم تشفير/فك تشفير بيانات كل سلة لصق في المتصفح بحيث لا يكون لدى الخادم أي معرفة بالبيانات المستضافة.

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