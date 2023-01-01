يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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سلة لصق بسيطة ومفتوحة المصدر عبر الإنترنت حيث لا يمتلك الخادم أي معرفة بالبيانات الملصقة. يتم تشفير/فك تشفير البيانات في المتصفح باستخدام 256 بت AES.

الموقع الإلكتروني: privatebin.net

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