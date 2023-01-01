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PrivateBin

PrivateBin

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الموقع الإلكتروني: privatebin.net

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PrivateBin على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

سلة لصق بسيطة ومفتوحة المصدر عبر الإنترنت حيث لا يمتلك الخادم أي معرفة بالبيانات الملصقة. يتم تشفير/فك تشفير البيانات في المتصفح باستخدام 256 بت AES.

الموقع الإلكتروني: privatebin.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PrivateBin. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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