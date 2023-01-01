توفر WireMock Cloud، المبنية على WireMock مفتوح المصدر، تجربة مستضافة تتضمن واجهة مستخدم ذاتية الخدمة، ودعمًا للمؤسسات، ونطاقًا غير محدود.

الموقع الإلكتروني: wiremock.io

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