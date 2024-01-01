البنية التحتية للاختبار والاختبار الشامل توفر Cloud TestGrid بنية تحتية آمنة وقابلة للتطوير للاختبار، وتستضيف أجهزة محمولة ومتصفحات حقيقية على السحابة أو داخل الشركة. باستخدام TestGrid، يمكن للمستخدمين أيضًا إجراء أتمتة اختبارية شاملة، بما في ذلك الاختبار بدون تعليمات برمجية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الهاتف المحمول، والمتصفحات المتقاطعة، واختبار واجهة المستخدم المرئية، والمزيد. اختبر أي تطبيق/موقع ويب على نطاق واسع، وتأكد من حصولك على تجربة رقمية لا تشوبها شائبة، في كل مرة.

الموقع الإلكتروني: testgrid.io

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