TestGrid

TestGrid

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الموقع الإلكتروني: testgrid.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TestGrid على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

البنية التحتية للاختبار والاختبار الشامل توفر Cloud TestGrid بنية تحتية آمنة وقابلة للتطوير للاختبار، وتستضيف أجهزة محمولة ومتصفحات حقيقية على السحابة أو داخل الشركة. باستخدام TestGrid، يمكن للمستخدمين أيضًا إجراء أتمتة اختبارية شاملة، بما في ذلك الاختبار بدون تعليمات برمجية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الهاتف المحمول، والمتصفحات المتقاطعة، واختبار واجهة المستخدم المرئية، والمزيد. اختبر أي تطبيق/موقع ويب على نطاق واسع، وتأكد من حصولك على تجربة رقمية لا تشوبها شائبة، في كل مرة.
الفئات:
Software Development
أدوات اختبار البرمجيات

الموقع الإلكتروني: testgrid.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TestGrid. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Browserling

browserling.com

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