يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OSPOS على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

OSPOS (نقطة البيع مفتوحة المصدر) هو نظام نقاط بيع قائم على الويب. التطبيق مكتوب بلغة PHP، ويستخدم MySQL (أو MariaDB) كواجهة خلفية لتخزين البيانات ويحتوي على واجهة مستخدم بسيطة ولكن بديهية.

الموقع الإلكتروني: opensourcepos.org

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