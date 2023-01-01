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OSPOS

OSPOS

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: opensourcepos.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OSPOS على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

OSPOS (نقطة البيع مفتوحة المصدر) هو نظام نقاط بيع قائم على الويب. التطبيق مكتوب بلغة PHP، ويستخدم MySQL (أو MariaDB) كواجهة خلفية لتخزين البيانات ويحتوي على واجهة مستخدم بسيطة ولكن بديهية.

الموقع الإلكتروني: opensourcepos.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OSPOS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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