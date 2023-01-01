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OpenCart

OpenCart

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: opencart.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OpenCart على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نظام عربة التسوق المجانية. OpenCart هو حل للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت مفتوح المصدر يعتمد على لغة PHP.

الموقع الإلكتروني: opencart.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OpenCart. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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