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Recart

Recart

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الموقع الإلكتروني: recart.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Recart على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نحن نطور علامات التجارة الإلكترونية بسرعة من خلال التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة/ تحقق Recart SMS ما يقرب من 30% من إيرادات Shopify لأفضل العلامات التجارية لدينا وتنتج عائد استثمار يصل إلى 36.8X لجميع العملاء. دعونا نفعل نفس الشيء بالنسبة لك.

الموقع الإلكتروني: recart.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Recart. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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