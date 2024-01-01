WebCatalog

Nextsale

Nextsale

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: nextsale.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Nextsale على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Nextsale is a conversion platform providing a set of tools for e-commerce owners to create Social Proof, grow Email & SMS lists, promote special offers, and reduce site abandonment with targeted on-site widgets.

الفئات:

Productivity
Pop-Up Builder Software

الموقع الإلكتروني: nextsale.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Nextsale. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

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ActiveCampaign

activecampaign.com

Elementor

Elementor

elementor.com

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Sniply

Sniply

sniply.io

involve.me

involve.me

involve.me

Unbounce

Unbounce

unbounce.com

Getsitecontrol

Getsitecontrol

getsitecontrol.com

Poptin

Poptin

poptin.com

Sender

Sender

sender.net

Plerdy

Plerdy

plerdy.com

Wishpond

Wishpond

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MailUp

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Upaknee

Upaknee

upaknee.com

Recart

Recart

recart.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Popupsmart

Popupsmart

popupsmart.com

FORTVISION

FORTVISION

fortvision.com

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