الاسترداد الآلي لعربات التسوق المهجورة والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني + النوافذ المنبثقة مع تحليلات ممتازة.

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