WebCatalog
Recapture

Recapture

recapture.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Recapture على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الاسترداد الآلي لعربات التسوق المهجورة والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني + النوافذ المنبثقة مع تحليلات ممتازة.

الموقع الإلكتروني: recapture.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Recapture. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Autopilot

Autopilot

autopilotapp.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Delivra

Delivra

delivra.com

Acumbamail

Acumbamail

acumbamail.com

MailUp

MailUp


Bento

Bento

bentonow.com

Rezque

Rezque

rezque.com

Retention Science

Retention Science

retentionscience.com

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

Telmetrics

Telmetrics


Maropost

Maropost

maropost.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية