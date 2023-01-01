WebCatalog
ShippingBo

ShippingBo

shippingbo.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ShippingBo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الحل اللوجستي الأول للتجارة الإلكترونية الذي يبني ولاء العملاء. Shippingbo هو حل لوجستي مصمم للتجار الإلكترونيين وشركات الشحن واللوجستيين وتجار التجزئة وتجار الجملة والعلامات التجارية وما إلى ذلك. الذين يرغبون في تحسين معالجة طلبات التجارة الإلكترونية الخاصة بهم. وهو يتألف من OMS (نظام إدارة الطلبات)، وWMS (نظام إدارة المستودعات)، وTMS (نظام إدارة النقل).

الموقع الإلكتروني: shippingbo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ShippingBo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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