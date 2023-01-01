الحل اللوجستي الأول للتجارة الإلكترونية الذي يبني ولاء العملاء. Shippingbo هو حل لوجستي مصمم للتجار الإلكترونيين وشركات الشحن واللوجستيين وتجار التجزئة وتجار الجملة والعلامات التجارية وما إلى ذلك. الذين يرغبون في تحسين معالجة طلبات التجارة الإلكترونية الخاصة بهم. وهو يتألف من OMS (نظام إدارة الطلبات)، وWMS (نظام إدارة المستودعات)، وTMS (نظام إدارة النقل).

الموقع الإلكتروني: shippingbo.com

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