WebCatalog
EcoleDirecte

EcoleDirecte

ecoledirecte.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من EcoleDirecte على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

دائمًا في جيبك، من الممكن للطلاب والعائلات أن يعرفوا على الفور الجدول الزمني التفصيلي في الوقت الفعلي، للرجوع إلى الكتاب المدرسي والرسائل والدرجات والمعدلات وأحداث الحياة المدرسية. .. يمكن للمدرسين والموظفين أيضًا استشارة الفصول والمجموعات، أو إجراء مكالمة أو حتى الدخول إلى الكتاب المدرسي...

الموقع الإلكتروني: ecoledirecte.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ EcoleDirecte. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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