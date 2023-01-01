مع Navy، يتم اكتسابها مدى الحياة، Navi هو مساعد ذكي للمعلم لعلاج وحفظ مهارات القراءة والكتابة في CP وCE1 وCE2 ما هو الغرض من Navi؟ لحفظ مدى الحياة!

الموقع الإلكتروني: navi.education

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