ICI Tou.tv عبارة عن تلفزيون ويب ترفيهي يقدم تجربة فيديو حسب الطلب تقدمها راديو كندا وحوالي عشرين مذيعًا ومنتجًا شريكًا. إنه أكبر تلفزيون ويب ترفيهي ناطق بالفرنسية في كندا.

الموقع الإلكتروني: ici.tou.tv

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