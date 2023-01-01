WebCatalog
Zonebourse

Zonebourse

zonebourse.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zonebourse على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

سوق الأوراق المالية، نصائح سوق الأوراق المالية، أخبار سوق الأوراق المالية، أسعار الأسهم في الوقت الحقيقي على الأسهم والمؤشرات والعملات والمواد الخام والأوامر والتوربينات والفوركس. سوق الأوراق المالية بأكمله موجود على Zonebourse.com

الموقع الإلكتروني: zonebourse.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zonebourse. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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