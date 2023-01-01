WebCatalog
Cryptoast

Cryptoast

cryptoast.fr

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cryptoast على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Cryptoast هي وسيلة إعلامية ناطقة بالفرنسية متخصصة في مجال البيتكوين و blockchain والعملات المشفرة.

الموقع الإلكتروني: cryptoast.fr

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cryptoast. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Navi

Navi

navi.education

MerciApp

MerciApp

web.merci-app.com

VOA Afrique

VOA Afrique

voaafrique.com

Skello

Skello

app.skello.io

Alphorm

Alphorm

alphorm.com

SkillsBoard

SkillsBoard

skillsboard.io

PowerPanne

PowerPanne

app.powerpanne.com

Jeuxvideo

Jeuxvideo

jeuxvideo.com

Interstis

Interstis

plateforme.interstis.fr

YOÔ

YOÔ

app.yoo.paris

Croq’Kilos

Croq’Kilos

app.croq-kilos.com

EcoleDirecte

EcoleDirecte

ecoledirecte.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية